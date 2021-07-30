東奧羽球》王子維無緣晉級 謝長廷曝他離場時低頭這樣說...

「羽球王子」王子維（見圖）29日在東京奧運男單16強賽，被直落二遭淘汰，謝長廷曝他離場時低下頭開口說話。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事持續進行，駐日代表謝長廷今（30日）在臉書表示，奧運高手雲集，每一位選手都是自己國家的頂尖人物，「羽球王子」王子維29日在東京奧運男單16強賽，被直落二遭淘汰，謝長廷曝他離場時低下頭開口說話。

謝長廷表示，奧運高手雲集，每1位選手都是各國頂尖人物，能進入16強以內都很不容易，拿牌更是困難，但每位選手都想順利過關贏得獎牌，都有過期待和夢想，失敗的痛苦和挫折，是一般人難以想像的，謝說：「我如果在場，都會走到近處去慰問鼓勵，子維、智淵、智凱的情形都一樣。當然贏了也需要，像羅嘉翎、郭婞淳和體操的預賽勝岀時，我也在現場。」

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謝長廷寫道，「昨天下午我去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，他離場時我到走道旁，向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說『謝謝』或『抱歉』的話。」

謝長廷提到，現在羽球女子單打戴資穎進入8強，羽球男子雙打李洋、王齊麟進入4強，高爾夫男子組潘政琮、游泳女子50公尺自由式黃渼茜等選手，後續都還有賽事，謝強調，「今天晚上時間來得及的話」，將前往觀賞林昀儒與德國奧恰洛夫的桌球男單銅牌戰。

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