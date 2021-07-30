晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧羽球》王子維無緣晉級 謝長廷曝他離場時低頭這樣說...

2021/07/30 17:31

「羽球王子」王子維（見圖）29日在東京奧運男單16強賽，被直落二遭淘汰，謝長廷曝他離場時低下頭開口說話。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事持續進行，駐日代表謝長廷今（30日）在臉書表示，奧運高手雲集，每一位選手都是自己國家的頂尖人物，「羽球王子」王子維29日在東京奧運男單16強賽，被直落二遭淘汰，謝長廷曝他離場時低下頭開口說話。

謝長廷表示，奧運高手雲集，每1位選手都是各國頂尖人物，能進入16強以內都很不容易，拿牌更是困難，但每位選手都想順利過關贏得獎牌，都有過期待和夢想，失敗的痛苦和挫折，是一般人難以想像的，謝說：「我如果在場，都會走到近處去慰問鼓勵，子維、智淵、智凱的情形都一樣。當然贏了也需要，像羅嘉翎、郭婞淳和體操的預賽勝岀時，我也在現場。」

謝長廷寫道，「昨天下午我去看王子維的比賽，比賽過程他使出渾身解數想贏球，幾次還趴跌在地上，但最後輸了，他離場時我到走道旁，向他説辛苦了，繼續加油，他低下點頭好像說『謝謝』或『抱歉』的話。」

謝長廷提到，現在羽球女子單打戴資穎進入8強，羽球男子雙打李洋、王齊麟進入4強，高爾夫男子組潘政琮、游泳女子50公尺自由式黃渼茜等選手，後續都還有賽事，謝強調，「今天晚上時間來得及的話」，將前往觀賞林昀儒與德國奧恰洛夫的桌球男單銅牌戰。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。