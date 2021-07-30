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東奧桌球》4前年對戰莊智淵爭金影片曝光 網讚：林昀儒進步神速

2021/07/30 18:45

有網友翻出林昀儒4年前在全運會對戰莊智淵的影片，大讚「下一次奧運真的是有金牌的機會」。（圖翻攝自MOESports YouTube頻道）

〔即時新聞／綜合報導〕我國19歲「沉默殺手」林昀儒將於今晚7點出戰東京奧運桌球男單銅牌戰，對決32歲德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），林昀儒昨（29日）差點戰勝中國球王樊振東也讓全台民眾熱血沸騰。賽後就有網友翻出林昀儒4年前在全運會對戰「桌球教父」莊智淵的影片，大讚「下一次奧運真的是有金牌的機會」。

林昀儒昨在桌球男單4強賽，以3：4敗給世界排名第一的中國球王樊振東，雖然惜敗但過程中仍逼得樊振東頻頻手抖，賽後樊振東也給予林昀儒相當高的評價，更坦言「我贏得很驚險、很艱辛才拿下比賽。」

比賽結束後就有網友在PTT以「106年全運會小林VS智淵哥」為題發文並PO出一段4年前的全運會桌球男單金牌戰影片，「當時還稚嫩的小林，就對上咱們的桌球教父老莊，算是鏖戰，有世代交替的感覺了」，直呼看到今年林昀儒在東奧的精采表現，「打到跟世界第一樊振東有來有往，下一次奧運真的是有金牌的機會」。

該影片的比賽為2017年宜蘭全運會桌球項目男單決賽，當時年僅15歲的林昀儒初生之犢不畏虎，雖然最終2比4不敵莊智淵，但精采的表現也深植在球迷的腦海中。不少網友對此大讚「林現在是台灣東奧希望了，進步神速，連桌協的人也震驚」」、「憨憨的一直打球，好可愛」、「看得出來小林在這4年進步超級多」、「從小就是個性內斂的孩子，讚」。

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