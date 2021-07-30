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東奧羽球》滿血辛度來了！直落二拍下山口茜挺進4強

2021/07/30 17:31

辛度晉級4強。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運羽球女子單打8強賽今天登場，世界排名第7的印度女將辛度（Pusarla V Sindhu）在8強戰表現強勢，以直落二收拾地主好手山口茜，順利挺進4強，接下來將和戴資穎、依瑟濃的勝方爭奪金牌戰門票。

隨著奧原希望在上午提前出局，世界排名第5的山口茜成為日本地主在羽球項目的最後希望，她在這次奧運小組賽2連勝晉級，16強戰拍下金佳恩挺進8強。

山口茜過去和辛度交手多達18次，拿下7勝11負為居下風，兩人前次碰頭是在今年3月的全英公開賽，當時辛度苦戰3局獲勝。

今再度碰頭，山口茜雖在開賽微幅領先，但後來幾波進攻力道掌握不佳，直接殺到界外，讓辛度後來居上，也掌握比賽節奏，並以21：13先馳得點。

第2局山口茜仍無法控制失誤，一路挨打，即便如此，她在關鍵時刻展現韌性，一次多拍來回後，讓辛度倒地無力回擊，且下一拍又斷線，山口茜直接扳平戰局。最後關頭，由山口茜率先搶下局點，但辛度不甘示弱，連續化解2個局點後直接超前，最終以22：20拿下，挺進4強。

值得一提的是，辛度過往在大賽表現相當亮眼，里約奧運時摘下銀牌，生涯在世錦賽收下1冠、2亞軍、2季軍的紀錄，今年也被看好有機會奪牌。辛度晉級4強後，將會和戴資穎、依瑟儂的勝方爭奪金牌戰門票。

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