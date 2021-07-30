晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧》台灣「拳擊女王」陳念琴無緣4強 清大慰問：開學見喔

2021/07/30 18:29

台灣「拳擊女王」陳念琴（左）在奧運女子拳擊69公斤級，以1:4不敵印度好手博爾戈漢（右），無緣挺進4強。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「拳擊女王」陳念琴今（30日）在奧運女子拳擊69公斤級，以1:4不敵印度好手博爾戈漢（Lovlina Borgohain），無緣挺進4強；國立清華大學第一時間在官方臉書慰問：「我們開學見喔！」

過去國際賽陳念琴多次與博爾戈漢交戰，對戰勝多於敗佔上風，今天落敗，她認為，已盡全力拚戰，但對手成長進步非常大，「妳是最頂尖的選手，對方就會把妳當目標，針對妳做情蒐和策略改變，她一定是做足萬全準備來應戰，也完全發揮情蒐所得到的東西。」

陳念琴說，在奧運每個選手都是最頂尖的，到最後比的是心理戰，比賽有輸有贏，不管輸贏，都要承擔過程當中的責任；上屆里約奧運陳念琴在16強止步，這次進步到8強，她說，進8強已突破上屆奧運成績，對自己期望很高，「上帝有他的安排」，賽後她霸氣喊話，「我還年輕，我要當拳擊界元老，下一屆巴黎奧運要把金牌奪回來。」

國立清華大學在臉書指出，「想給念琴一個大大大大的擁抱！你場上的拚勁我們都看在眼裡，你一路以來付出的努力與心血，我們都明白，所以對你只有無限的感謝，謝謝你為台灣寫下新一頁歷史，謝謝你為清華爭光！請念琴好好休息，保重身體，我們開學見喔！給你最熱烈掌聲，永遠站在你身邊。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。