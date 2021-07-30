東奧》台灣「拳擊女王」陳念琴無緣4強 清大慰問：開學見喔

台灣「拳擊女王」陳念琴（左）在奧運女子拳擊69公斤級，以1:4不敵印度好手博爾戈漢（右），無緣挺進4強。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「拳擊女王」陳念琴今（30日）在奧運女子拳擊69公斤級，以1:4不敵印度好手博爾戈漢（Lovlina Borgohain），無緣挺進4強；國立清華大學第一時間在官方臉書慰問：「我們開學見喔！」

過去國際賽陳念琴多次與博爾戈漢交戰，對戰勝多於敗佔上風，今天落敗，她認為，已盡全力拚戰，但對手成長進步非常大，「妳是最頂尖的選手，對方就會把妳當目標，針對妳做情蒐和策略改變，她一定是做足萬全準備來應戰，也完全發揮情蒐所得到的東西。」

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陳念琴說，在奧運每個選手都是最頂尖的，到最後比的是心理戰，比賽有輸有贏，不管輸贏，都要承擔過程當中的責任；上屆里約奧運陳念琴在16強止步，這次進步到8強，她說，進8強已突破上屆奧運成績，對自己期望很高，「上帝有他的安排」，賽後她霸氣喊話，「我還年輕，我要當拳擊界元老，下一屆巴黎奧運要把金牌奪回來。」

國立清華大學在臉書指出，「想給念琴一個大大大大的擁抱！你場上的拚勁我們都看在眼裡，你一路以來付出的努力與心血，我們都明白，所以對你只有無限的感謝，謝謝你為台灣寫下新一頁歷史，謝謝你為清華爭光！請念琴好好休息，保重身體，我們開學見喔！給你最熱烈掌聲，永遠站在你身邊。」

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