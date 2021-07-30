東奧網球》遺憾未帶回勝利 盧彥勳返台直呼：回家感覺真好！

盧彥勳與哥哥盧威儒返台。（記者朱沛雄攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳在東京奧運網球男單首輪不敵德國茲維瑞夫（Alexander Zverev）後，20年職業生涯畫下句點，球迷紛紛留言感謝他對台灣網壇的貢獻，今他已搭機返國，感謝大家的支持，直呼：「回到家的感覺真好！」

盧彥勳昨在深夜發文，以「對我來說東京奧運正式結束了」作為開端道出他最後一次征奧的心情，也由於防疫規範，無法隨意到其他場館替台灣隊選手加油，另他感到遺憾，只能在選手村多逛，並拍照留下紀念。

請繼續往下閱讀...

奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳返台。（記者朱沛雄攝）

盧彥勳今與哥哥盧威儒已搭機返台，不能到場的球迷也紛紛在留言寫下「歡迎回家」，感謝他這20年為台灣網壇的貢獻，盧彥勳表示，很感謝大家的力挺，讓他感到很溫暖，這次回國雖因為沒能帶走勝利感到遺憾，但不管結果好或不好，回到家的感覺很好。

盧彥勳表示，很榮幸能代表國家出賽，這是無比的榮耀，也感謝這20年來各界的協助，雖選手生涯畫下句點，但他並不會離開網球，而是往下一階段繼續努力，將經驗傳承給台灣年輕好手，培育後進。

奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳返台。（記者朱沛雄攝）

奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳返台。（記者朱沛雄攝）

奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳返台。（記者朱沛雄攝）

盧彥勳（右）與哥哥盧威儒（左）返台。（記者朱沛雄攝）

盧彥勳（右）與哥哥盧威儒（左）返台。（記者朱沛雄攝）

奧運五朝元老、台灣37歲老將盧彥勳返台。（記者朱沛雄攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法