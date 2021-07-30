東奧羽球》「抱歉不能成為泰國第1人...」 依瑟儂不敵好友小戴淚崩

泰國一姊依瑟儂不敵好友戴資穎賽後情緒潰堤。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎三度進軍奧運，今在女子單打8強賽強碰宿敵好友依瑟儂，泰國一姊依瑟儂開賽火力全開順利收下第1局後，卻遭小戴後來居上、連丟2局輸球，賽後這位泰國一姊直接抱著教練淚崩。

依瑟儂過去共與戴資穎交手過29次，而在世界前10的女單選手中，戴資穎一度對戰敗多勝少的就只有依瑟儂，戴資穎以15勝略佔上風，且近5度交戰小戴只輸過1次。依瑟儂今在8強賽很快以21：14搶下首局，不過接下來小戴展現驚人的韌性和強大的心理素質，以21：18、21：18連追2局，終場依瑟儂就遭逆轉出局。

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比賽結束後，抱著教練的依瑟儂情緒就直接潰堤，她在接受泰國媒體訪問時表示，覺得自己在這場比賽中前半段表現得其實還不錯，沒想到後半段被戴資穎掌握住比賽節奏，所以最後也只能被小戴帶著走，「對我來說，我已經竭盡所能，只能說有些事情不是我能控制的，也只能接受這樣的結果。」

「我們已經積極備戰，體力上應該也可以承受得了，所以打三場也不是問題，與其說是體力問題，這更像是心理素質狀態的較勁，」依瑟儂宏著眼眶說道，「很遺憾我不能成為第一個進入4強賽的泰國女單羽球選手。」不過她也向支持她的球迷掛保證，回國後會好好備戰2024年的巴黎奧運。

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