中職》迅速站穩先發游擊 味全張政禹學習與鋼釘共處

味全龍張政禹傷癒歸隊。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕張政禹在復賽後升上一軍，迅速站穩味全龍先發游擊手，他表示，除了加快適應比想像中還高的一軍強度，也開始學習與右手掌裡的鋼釘「和平共處」。

張政禹去年9月13日在二軍替補上場，挨觸身球造成右手掌骨裂必須開刀，休息約4個月才開始做簡單的傳接球，「當下想要出棒，已經來不及閃，又沒有戴護具，沒想到骨頭會碎成那樣。」

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張政禹回憶，手術後拿掉固定器時，整個小指是直的，必須慢慢用力，把彎曲角度拗回來，「那段時間超痛苦的，差不多花1個半月吧？現在還沒法像以前一樣柔軟，要繼續做伸展再拉開。」

原本評估4月底才能比賽，張政禹卻提前1個月復出，但整體表現不如去年，讓他學到重要的一課，「因為太趕著要回來，狀況反而調整不好，受傷就是要完全康復再訓練。」

開季時看到隊友在一軍比賽，張政禹不諱言「心裡癢癢的」，復賽前被告知上一軍時，反而沒有特別感覺，「第一次遇到這麼嚴重的傷，畢竟沒有調整得很好，很謝謝教練給我機會。」

今天是龍隊復賽後第11場，張政禹僅17日對樂天桃猿沒上，他認為，今年的心態很單純，只希望傷完全好，能比賽就把教練交代的任務做好，「至少要用守備幫助球隊，其他的都是撿到的！」

張政禹覺得，今年要學習的東西很多，除了適應一軍的強度，還有右手掌裡多了根鋼釘，「畢竟是外來物質，肌腱會拉扯到，有些動作會卡卡的，變天的時候會不舒服，但已經慢慢習慣。」

張政禹。（記者陳志曲攝）

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