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東奧桌球》宜蘭員山囝仔林昀儒加油！百位鄉親冒雨排隊齊觀賽

2021/07/30 19:10

宜蘭縣扯鈴代表隊總教練許弘旻雨中排隊進廟埕看比賽，為林昀儒加油。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕我國桌球好手林昀儒今晚7點在東京奧運對戰德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），進行桌球男單銅牌賽。林昀儒家鄉員山鄉同樂村在廣濟宮搭棚架，透過大螢幕觀賽，上百位鄉親雨中排隊入場，為「小林同學」加油。

32歲宜蘭縣扯鈴代表隊總教練許弘旻住在宜蘭市 5點40分就來廣濟宮排隊，位居隊伍第一人，為林昀儒集氣加油。許感性的說，同為體育人，對於林昀儒精彩球賽背後的努力能感同身受，如林昀儒所說的，很多人說他是天才，但不知道他每天努力了八個小時。

許說，雖然天份也是表現因素之一，「但選手表現好不是運氣特別好，而是每一步都很辛苦」，許看到林昀儒的謙遜、努力和穩定，深受感動，還曾看比賽看到哭出來。

81歲張先生是林昀儒家的鄰居，昨天也有到宮外看球賽，替這名少年加油。張說，林昀儒打得很厲害，昨天看得很緊張，今天和女婿等4個家人一起來看比賽，希望昀儒能拿下勝利。

晚間6點30分，鄉親陸續進場，齊喊「昀儒！加油！」揮打加油棒，大聲加油，氣氛相當高昂。

宜蘭縣長林姿妙也到場和鄉親一起觀賽，她說，在她的心中已經是金牌了，宜蘭有這樣的子弟相當光榮，今天一定要來看昀儒為國爭光，為宜蘭爭光。

宜蘭鄉親進到廣濟宮廟埕看比賽，為桌球好手林昀儒加油。（記者蔡昀容攝）

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