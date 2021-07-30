東奧羽球》戴資穎對戰依瑟儂驚險過關 戴爸：關鍵在第3局

戴資穎對戰宿敵伊瑟儂，戴楠凱振臂疾呼喊「YA！」

（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕戴資穎今天下午5點半對戰宿敵泰國依瑟儂（R.Intanon），戴父戴楠凱及友人、高雄市運動發展局長侯尊堯於美術館附近看轉播，小戴驚險過關；戴楠凱表示，關鍵在第3局搶10分那球。

這場比賽驚險拉鋸，小戴在第三局以21：18分險勝，戴楠凱興奮地跳起來，振臂疾呼喊「YA！」高雄市長陳其邁在第一時間來電恭喜。

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高雄市長陳其邁在第一時間來電，向戴楠凱（左）道賀。（記者黃旭磊攝）

戴楠凱表示，依瑟儂網前搓球太漂亮、球質好，猛攻左後方，小戴比較矮，回球不精準，雙方球路細膩是一場「精彩好球。」

戴楠凱說，第2局體能優勢逆轉，決勝在第3局搶10分那球，雙方體力消長，在10：7後體力勝出最後才能求勝。

小戴第1局開局領先，依瑟儂2度挑戰判決追回比分，且球路刁鑽逆轉，小戴亂了腳步以14:21失掉首局，戴父正襟危坐、面色相當凝重。

侯尊堯於第2局開盤時喊聲「加油」，帶起落後沈重氣氛，不過，依瑟儂持續穩定，小戴開局失誤多，先失7分落後，一有得分，戴父立即鼓掌打氣，依瑟儂再次挑戰判決成功，小戴連續追分拉回氣勢，掌握後半局以21:18獲勝。

平局後，眾人大喊「逆轉勝加油！」第3局開賽，小戴用優勢體力進攻，依瑟儂展開時差戰術，戰局膠著，戴父數度在女兒得分時，以台語大喊「著（中）了拉」，甚至在女兒對拉倒地後，興奮地站起來鼓掌打氣。

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