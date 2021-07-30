晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧羽球》戴資穎對戰依瑟儂驚險過關 戴爸：關鍵在第3局

2021/07/30 19:23

戴資穎對戰宿敵伊瑟儂，戴楠凱振臂疾呼喊「YA！」
（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／高雄報導〕戴資穎今天下午5點半對戰宿敵泰國依瑟儂（R.Intanon），戴父戴楠凱及友人、高雄市運動發展局長侯尊堯於美術館附近看轉播，小戴驚險過關；戴楠凱表示，關鍵在第3局搶10分那球。

這場比賽驚險拉鋸，小戴在第三局以21：18分險勝，戴楠凱興奮地跳起來，振臂疾呼喊「YA！」高雄市長陳其邁在第一時間來電恭喜。

高雄市長陳其邁在第一時間來電，向戴楠凱（左）道賀。（記者黃旭磊攝）

戴楠凱表示，依瑟儂網前搓球太漂亮、球質好，猛攻左後方，小戴比較矮，回球不精準，雙方球路細膩是一場「精彩好球。」

戴楠凱說，第2局體能優勢逆轉，決勝在第3局搶10分那球，雙方體力消長，在10：7後體力勝出最後才能求勝。

小戴第1局開局領先，依瑟儂2度挑戰判決追回比分，且球路刁鑽逆轉，小戴亂了腳步以14:21失掉首局，戴父正襟危坐、面色相當凝重。

侯尊堯於第2局開盤時喊聲「加油」，帶起落後沈重氣氛，不過，依瑟儂持續穩定，小戴開局失誤多，先失7分落後，一有得分，戴父立即鼓掌打氣，依瑟儂再次挑戰判決成功，小戴連續追分拉回氣勢，掌握後半局以21:18獲勝。

平局後，眾人大喊「逆轉勝加油！」第3局開賽，小戴用優勢體力進攻，依瑟儂展開時差戰術，戰局膠著，戴父數度在女兒得分時，以台語大喊「著（中）了拉」，甚至在女兒對拉倒地後，興奮地站起來鼓掌打氣。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。