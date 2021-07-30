東奧划船》南投黃義婷創個人最佳成績 縣長賀：恭喜突破自己

黃義婷今在單人雙槳19到24名排名賽繳出本屆個人最佳成績7分52秒18，最終拿下20名，突破上屆里約奧運的25名。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕划船「甜姊兒」黃義婷是南投人，今（30日）在單人雙槳19到24名排名賽登場，她繳出本屆個人最佳成績7分52秒18，拿下20名，突破上屆里約奧運的25名。對此，縣長林明溱也發文祝賀：「恭喜突破自己，辛苦了！」

黃義婷昨在13至24名半決賽中，划出7分56秒00的最速成績，今她再次突破自我，前1000公尺還排在第3，最後卯足全力加速，衝到分組第2，以個人本屆最速成績完最後一場賽事。黃義婷受訪認為，參與東奧不管在成績、技術、能力上都進步相當多，也有在這次的比賽發揮出來，「接下來的目標就是杭州亞運，期待自己可以拿到金牌的成績。」

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對此，賽後林明溱在臉書粉專PO文大讚南投出身的黃義婷：「我們南投的子弟兵黃義婷，30日在東京奧運划船最終排名賽中划出了個人最佳成績7分52秒18，拿到第20名，超越上屆，完成目標。恭喜她突破自己！辛苦了！」

底下網友也留言祝賀「不靠海的南投出划船好手，可貴！」、「運動家的精神~勇於突破」、「贏 不一定要第一 至少要戰勝自己」、「真棒！南投之光」。

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