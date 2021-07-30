晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》好可惜！林昀儒不敵德國名將無緣拿下銅牌

2021/07/30 20:10

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運桌球男子單打今晚進行銅牌戰，台灣19歲「沉默殺手」林昀儒與德國32歲名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局，最終以3:4落敗，無緣拿下本屆奧運個人第二面銅牌。

首局雙方你來我往，奧恰洛夫以10:8先取得局末點，林昀儒發揮韌性連趕3分反超前，不過，德國好手及時穩住陣腳連拿3分，以13:11揚長而去。

次局兩人依舊打得難分難捨，林昀儒在6:7落後時連添3分鎖定勝局，以11:9取勝扳平。第3局林昀儒發揮凌厲攻勢，並破解對手刁鑽下旋發球，以11:6取勝超前。

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

第4局奧恰洛夫及時甦醒，一路壓著林昀儒打，以11:4扳回一城，戰局回到原點。第5局林昀儒開局就拉出一波4:0高潮，奧恰洛夫在後苦追，只能望球興嘆，小林以11:4回敬，再度取得領先優勢。

決勝局3:3平手情況下，奧恰洛夫連拿6分奠定勝基，最終就以11:7扳倒小林，繼2012年倫敦奧運之後再度鍍銅。

奧運史上台灣桌球男單最佳成績，為2012年倫敦奧運莊智淵第4名，巧合的是，當時莊智淵銅牌戰對手正是奧恰洛夫，莊智淵激戰6局敗陣無緣摘銅，9年後的今天，台灣好仍敗於德國名將拍下。

加上此役，世界排名第6的林昀儒，生涯對世界排名第8的奧恰洛夫，對戰成績為4勝3敗。

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

德國名將奧恰洛夫。（特派記者林正堃攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。