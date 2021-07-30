東奧前線》好可惜！林昀儒不敵德國名將無緣拿下銅牌

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕東京奧運桌球男子單打今晚進行銅牌戰，台灣19歲「沉默殺手」林昀儒與德國32歲名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局，最終以3:4落敗，無緣拿下本屆奧運個人第二面銅牌。

首局雙方你來我往，奧恰洛夫以10:8先取得局末點，林昀儒發揮韌性連趕3分反超前，不過，德國好手及時穩住陣腳連拿3分，以13:11揚長而去。

請繼續往下閱讀...

次局兩人依舊打得難分難捨，林昀儒在6:7落後時連添3分鎖定勝局，以11:9取勝扳平。第3局林昀儒發揮凌厲攻勢，並破解對手刁鑽下旋發球，以11:6取勝超前。

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

第4局奧恰洛夫及時甦醒，一路壓著林昀儒打，以11:4扳回一城，戰局回到原點。第5局林昀儒開局就拉出一波4:0高潮，奧恰洛夫在後苦追，只能望球興嘆，小林以11:4回敬，再度取得領先優勢。

決勝局3:3平手情況下，奧恰洛夫連拿6分奠定勝基，最終就以11:7扳倒小林，繼2012年倫敦奧運之後再度鍍銅。

奧運史上台灣桌球男單最佳成績，為2012年倫敦奧運莊智淵第4名，巧合的是，當時莊智淵銅牌戰對手正是奧恰洛夫，莊智淵激戰6局敗陣無緣摘銅，9年後的今天，台灣好仍敗於德國名將拍下。

加上此役，世界排名第6的林昀儒，生涯對世界排名第8的奧恰洛夫，對戰成績為4勝3敗。

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒不敵德國名將奧恰洛夫，無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

林昀儒。（特派記者林正堃攝）

德國名將奧恰洛夫。（特派記者林正堃攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法