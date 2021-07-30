東奧》滑冰銀牌打棒球好威！ 美國隊首戰壓倒性勝出（影音）

Team USA is cruising in their first Olympic game since 2008 and DH Tyler Austin is the MVP so far as he drives in another run with a double! pic.twitter.com/BHAraWCArE — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 30, 2021

〔記者龔乃玠／綜合報導〕東京奧運棒球預賽B組，美國今靠奧斯丁（Tyler Austin）在3局上敲出2分砲，以8：1擊潰以色列，取得本屆奧運首勝。

效力橫濱隊的奧斯丁，堪稱是今年日職最猛的洋將，打擊率高達3成14，外帶19轟，被美國對延攬。今來到熟悉的橫濱球場扛先發三棒就發威，3局上敲出2分砲，7局上又敲適時長打，單場猛灌3分打點。

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值得注意的是，曾在2014年冬奧短道競速滑冰奪下銀牌的美國隊先發二棒阿瓦瑞茲（Eddy Alvarez），此役砲火不輸奧斯丁，分別在3、6局敲2支長打，單場進帳2打點。

效力雙城3A的美國隊先發投手萊恩（Joe Ryan），先發6局被敲5支安打，僅在4局下被瓦倫西亞（Danny Valencia）轟出陽春砲掉1分，奪下勝投。

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