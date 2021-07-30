東奧網球》破壞喬帥紀錄很抱歉 茲維瑞夫：不可能什麼都贏

德國茲維瑞夫今在東京奧運網球男單4強賽，扳倒世界球王喬科維奇。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國第4種子茲維瑞夫（Alexander Zverev）今在東京奧運網球男單4強賽，以1：6、6：3、6：1扳倒世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），小茲承認，很抱歉粉碎喬帥挑戰生涯金滿貫的美夢，但他也告訴球王，「你不可能什麼都能贏。」

喬科維奇今年在拿下澳網、法網和溫網3座大滿貫冠軍，無疑是本屆東奧奪金最大熱門，今他與茲維瑞夫爭奪決賽門票，賽前喬帥握有6勝2負及對戰5連勝的優勢，沒想到卻遭對手後來居上，也宣告無緣成為美國阿格西（Andre Agassi）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）之後，史上第3位完成「生涯金滿貫」的男人。

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茲維瑞夫表示，他知道喬帥在追求金滿貫的紀錄，但不可能有人能贏下所有冠軍，「我賽後告訴他（喬帥），他絕對是最偉大的球員，但我真的很抱歉。」

茲維瑞夫成為2000年哈斯（Tommy Haas）之後，首位挺進奧運男單決賽的德國選手，他將與俄羅斯奧會（ROC）的卡恰諾夫（Karen Khachanov）爭奪金牌。

「這不只是為自己而戰，而是為國家而戰，大家都在看你打球，支持著你。」茲維瑞夫表示，能擊敗世界最強的選手已經很不可思議了，現在還有機會能帶回一面獎牌回國，感覺真的很棒。

至於落敗的喬科維奇則將與西班牙布斯塔（Pablo Carreno Busta）爭奪銅牌。

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