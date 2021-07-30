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東奧桌球》林昀儒惜敗無緣奪銅 徐展元讚：仍是台灣人的驕傲！

2021/07/30 21:19

林昀儒今與德國名將奧恰洛夫激戰7局，最終以3:4落敗，無緣拿下本屆奧運個人第二面銅牌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲「沉默殺手」林昀儒今晚與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局，最終以3:4落敗，無緣拿下東奧桌球男子單打銅牌。對此，知名體育主播徐展元表示，林昀儒雖然輸了，但仍是我們台灣人的驕傲！

林昀儒與奧恰洛夫在比賽中有來有往，可惜未能把握住第6局擁有賽末點的優勢，在決勝局3:3平手情況下，奧恰洛夫連拿6分奠定勝基，最終就以11:7扳倒林昀儒；林昀儒無緣拿下本屆奧運個人第二面銅牌，以及創下奧運史上台灣桌球男單最佳成績，讓國人相當惋惜。

對此，全程收看轉播的的徐展元在臉書表示，雖然「小林同學」林昀儒輸掉了銅牌戰，但依然是我們台灣人的驕傲！他也大讚林昀儒英雄出少年，「才19歲的林昀儒已經很厲害了。」許多網友也留言鼓勵「這場也打得漂亮，累積經驗與能量，期待看到你下屆奧運奪金!」、「沒錯，台灣驕傲，下次再戰，謝謝小林同學！」、「已經忘了他只有19歲，功力已經超齡啦！」。

徐展元的妻子、前主播谷懷萱也留言「喔！小林同學 沒關係 三年後再來......我會繼續為您加油」。

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