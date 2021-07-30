雖敗猶榮！林昀儒激戰奧恰洛夫太精采 蔡英文：未來一定更棒

林昀儒（右）輸給德國名將奧恰洛夫（左），無緣奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）





〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運桌球男子單打今晚進行銅牌戰，台灣19歲好手林昀儒與德國32歲名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局，最終3:4落敗，無緣拿下本屆奧運個人第二面銅牌；總統蔡英文認為賽事精采，直呼「未來一定更棒！」

奧運史上台灣桌球男單最佳成績，為2012年倫敦奧運莊智淵第4名，當時莊智淵在銅牌戰中，恰巧也是對上德國好手奧恰洛夫，莊智淵激戰6局敗陣無緣摘銅，9年後的今天，台灣好手林昀儒依舊敗於德國名將的桌球拍拍下。

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總統蔡英文在臉書表示，「今晚，全台灣都幫小林同學加油，謝謝你帶給我們一場精采的比賽！」雖然最後不免可惜拿下第4名，但已經追平桌球教父莊智淵保持的台灣桌球男單紀錄，「2012年倫敦奧運，一樣是銅牌戰，一樣是奧恰洛夫，讓無數的台灣球迷扼腕。」

蔡英文強調，「我們向台灣的好對手奧恰洛夫致敬，也要繼續幫昀儒加油！昀儒，休息一下，未來一定還有更棒的旅程！」

許多網友看見此事，都感到相當感動，也為林昀儒未來的桌球生涯感到期待，網友們相繼留言大讚「小林同學真的是台灣之光」、「預祝巴黎奧運金牌球王」、「太精彩了，差點心臟跳出來！ 雖敗猶榮」、「小林同學這次吸取經驗，下一屆定能再進一步！」、「感謝小林為運動迷帶來兩場精彩的比賽」。

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