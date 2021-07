李洋/王齊麟今日在東京奧運男雙4強賽擊敗印尼隊。(資料照,特派記者林岳甫攝)

〔即時新聞/綜合報導〕羽球「黃金男雙」李洋/王齊麟今(30)日在東京奧運男雙4強賽擊敗印尼隊,締造台灣第一次進軍奧運羽球金牌戰的歷史,而李洋賽後也於臉書表示,要將這份喜悅和大家分享,自己更是以身為台灣金門人而自豪。

李洋透過臉書發文說道,「我是李洋!我金門人我驕傲、我台灣人我驕傲,謝謝大家。今晚,把這份喜悅與感動與大家分享,我們會繼續努力,往最後一個目標大步邁進,I am Lee Yang,I am from Taiwan。」

貼文一出,讓不少粉絲相當感動,紛紛留言回覆「謝謝你們這麼努力!繼續加油」、「今天的撲救球都非常精彩,恭喜你們」、「好好盡情發揮享受比賽吧!看你們打球實在很開心」、「金門人覺得驕傲,謝謝你們那麼努力」、「金門之光!太強了」、「金門也為你感到驕傲」。

