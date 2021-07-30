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林昀儒惜敗無緣奪銅 「姐姐」鄭怡靜暖喊：你是我最棒的搭檔

2021/07/30 21:51

與林昀儒搭檔拿下混雙銅牌的鄭怡靜暖心打氣，「我的好弟弟，你是我最棒的搭檔，未來一定是你的！ 我們一起拚！」（圖取自鄭怡靜 CHENG I-Ching臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣19歲「沉默殺手」林昀儒今晚與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）激戰7局，最終以3:4落敗，無緣拿下東奧桌球男子單打銅牌。對此，與林昀儒搭檔拿下混雙銅牌的鄭怡靜暖心打氣，「我的好弟弟，你是我最棒的搭檔，未來一定是你的！ 我們一起拚！」

鄭怡靜在臉書曬出兩人合照表示，小林同學，我的好弟弟，今天看完你的比賽，我想跟你說也想跟大家分享，大家都認為你是神童，卻不知道你付出了多少努力，每天不是在球場就是在去訓練的路上，我想我們兩個會這麼合拍，或多或少我們在對桌球的執著跟熱愛是一樣的。

鄭怡靜說，奧運前看著林昀儒身體上有不舒服還是堅持完成每一天的訓練課表，多希望林昀儒能拿下這場勝利，她也笑說「雖然你比我小，但你經常跟我講人生大道理，跟一個小老頭一樣⋯你是我最棒的搭檔，最優秀的球員，未來一定是你的！ 我們一起拚！就！」

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