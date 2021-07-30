東奧羽球》「麟洋配」氣勢如虹 金門縣長楊鎮浯：既有獎勵再加碼

金門金寧鄉古寧頭的鄉親，齊聚活動中心用鈴鼓、彩球、國旗，透過大螢幕隔海為子弟兵李洋加油。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕挺進奧運前四強賽的「麟洋配」今天再度發威，以直落二拍落印尼雙男組合，成為台灣最強羽球組合；全程觀戰的金門縣長楊鎮浯說，李洋是金門的驕傲，將在既有獎勵措施上再研究加碼，目前已在規畫的運動園區中的羽球館，也將以李洋為主題。

李洋的老家金寧鄉古寧村活動中心傍晚六點陸續擠進近50位鄉親，自動拿起社區的鈴鼓、彩球、國旗，透過大螢幕隔海為子弟兵李洋加油；縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊，議員李養生和李洋的伯父李開陣都到場，吶喊的加油聲，連窗戶都微微震動。

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看到「麟洋配」過關，金門縣長楊鎮浯（中）拿起國旗帶領鄉親一起喊「得冠軍、拿金牌」。（記者吳正庭攝）

當比賽結果出爐的那一刻，全場一陣驚呼，從椅子上跳起來的楊鎮浯說，上一場觀戰時，整場緊張的一句話都說不出口，這一場全程都在加油，喊得喉嚨都啞了，比賽精彩；楊鎮浯興奮不已，一度舌頭打結，急得他頻說「太激動、太激動」，也把大家都逗樂了。

此外，李洋父親李峻淯日前也說，只要李洋打進冠亞軍賽，他願意為全國各校裡體育班或代表隊的選手，免費編穿2000支球拍的線。

縣府教育處表示，依據「金門縣體育績優獎勵實施要點」雙打賽事前二強至少將有157萬5000元的體育獎金（第一名225萬元、第二名150萬、第三名112萬5000元、第四名90萬元，入選國手7萬5000元）。

金門縣長楊鎮浯說，「麟洋配」已破了台灣隊羽球組合參加奧運紀錄，要在既有獎勵辦法外，對子弟兵李洋的表現，研議加碼措施。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯全程為「麟洋配」加油，高興地手舞足蹈差點椅上摔下來。（記者吳正庭攝）

賽事結束，縣長楊鎮浯（右）與李洋的伯父李開陣（中）、議員李養生（左背對者）等人分享觀戰時興奮心情。（記者吳正庭攝）

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