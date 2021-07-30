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東奧體操》騰訊報「肖若騰不敵日本天才」 中國網友崩潰了

2021/07/30 22:04

奧運體操男子個人全能項目決賽28日落幕，中國騰訊報導「肖若騰不敵日本19歲天才摘銀」，中國網友崩潰猛攻騰訊，而最後騰訊也道歉了。（圖取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕奧運體操男子個人全能項目決賽28日落幕，中國選手肖若騰原一路領先，不過日本19歲新星橋本大輝卻在單槓項目演出大逆轉，最後以0.4分之差拿下金牌；中國騰訊報導「肖若騰不敵日本19歲天才摘銀」，中國網友崩潰猛攻騰訊，而最後騰訊也道歉了。

東奧體操男子個人全能項目決賽共6種項目，是以總成績來作為最後的排名；日本好手橋本大輝最初的地板動作拿下14.93分，第2項鞍馬動作拿下15.166分暫居首位，但第4項跳馬項目結束後，因為一隻腳踏出墊子外發生失誤，排名也掉至第4。不過橋本並未就此放棄，他在第5項雙槓項目拿到15.300分，最後的更在拿手單槓項目獲14.933高分，總成績88.465分。

原本一路領先的中國選手肖若騰在最後的單槓項目只得到14.366分，還因為結束動作時未跟裁判示意被多扣0.3分，最終以總成績88.065分輸給日本好手橋本大輝，整場比賽遭到大逆轉打敗，只為中國拿下銀牌；對此，騰訊體育報導「肖若騰不敵日本19歲天才摘銀」，掀起自家網友怒火。

許多中國小粉紅不滿騰訊，紛紛留言砲轟「你們有毛病嗎？」、「可以這樣子寫嗎？」、「傾日本了？」對此，騰訊事後發布道歉聲明，稱「2020東京奧運會體操個人形象全能完結後，騰訊體育文章用詞不當，我們在此誠心致意，我們將嚴格把關，加強管理」；還是有為數眾多的中國網友不高興，繼續留言謾罵。

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