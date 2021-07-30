東奧前線》關鍵決勝局怎麼了? 林昀儒、教練蔣澎龍說分明

林昀儒在奧運桌球男單銅牌戰以3:4不敵奧恰洛夫。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕奧運桌球男單銅牌戰，林昀儒以3:4不敵奧恰洛夫，無緣奪得銅牌，賽後林昀儒說，「沒有贏下來，只能回去好好再檢討。」

此役第6局林昀儒10:9領先情況下，錯失4個賽末點，最終以13:15丟失這局，導致比賽逼入決勝局，他說，戰術處理沒問題，但機會出來自信心差了點，每次一有領先機會都沒把握住，機會不是隨時都有，沒把握住就沒了，心態問題。

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決勝局兩人戰至3:3平手情況下，奧恰洛夫連拿6分奠定勝基，最終就以11:7扳倒小林，繼2012年倫敦奧運之後再度鍍銅。

林昀儒說，最後一局不算緊張，但就是出手感覺稍微有點猶豫，後來氣勢被奧恰洛夫翻轉，他想辦法一分一分追，但氣勢已經到對手那邊了。

教練蔣澎龍表示，正常的話，林昀儒比較有優勢，打大賽還是心態問題，想贏這場球，第7局手有點軟，失誤較多，球是自己打丟的。

蔣澎龍認為，林昀儒第一次打大賽，經歷好幾場關鍵比賽，表現無話可說，這種大賽心理素質跟一般比賽不一樣，奧運獎牌意義也不同，以後的機會還很大，接下來放眼2024年巴黎奧運。

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