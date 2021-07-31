東奧羽球》超越勝負！南韓小將扭傷倒地 陳雨菲此舉被讚爆

陳雨菲關切安洗瑩傷勢還幫她撿起球拍的暖舉被球迷盛讚。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓「天才少女」安洗瑩昨強碰中國一姊陳雨菲，鏖戰64分鐘最終仍不敵陳雨菲止步8強，不過兩人交手時場上卻出現相當動人的一幕，安洗瑩在第2局不慎扭傷右腳踝倒地，陳雨菲馬上上前關心，還幫她撿起球拍，超越勝負的暖心舉動獲得南韓網友讚賞。

南韓19歲女將安洗瑩曾在2019年蘇迪曼盃擊敗世界球后戴資穎，一戰成名之後陸續在各大賽事繳出佳績，這次在東奧取得女單第7種子，昨對上陳雨菲，安洗瑩先丟掉第1局，第2局雙方一路纏鬥到15：18時，安洗瑩為撲救一記網前球，扭傷腳踝倒地不起。

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看到對手突然倒地，陳雨菲先是一臉驚訝，接下來就馬上移動到網前一邊檢查安洗瑩的狀況，一邊撿起掉在地上的球拍輕輕放在安洗瑩手上，南韓小將包紮後雖繼續上場，但無力阻擋陳雨菲攻勢，最終以19：21落敗。

安洗瑩包紮後又繼續上場拚戰。（歐新社）

而賽後南韓網友除了肯定安洗瑩帶傷拚到最後的毅力，對於陳雨菲的暖心舉動也讚不絕口，紛紛在相關新聞下方留言「奧運就是這樣充滿了人性」、「完美詮釋運動家精神，很讚」、「輕輕把球拍遞給安洗瑩的動作超暖阿。」

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