輕艇張筑涵、跨欄陳傑奧運完賽，盧秀燕訪兩家人允做選手堅強後盾

盧秀燕到跨欄陳傑家中肯定他三度前進奧運，已是最大肯定。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東京奧運賽事進入第二週，代表中華隊出賽的台中子弟輕艇好手張筑涵與田徑跨欄陳傑均已完賽，台中市長家中拜訪，除透過視訊向兩位選手打氣致意外，也感謝選手父母辛勤栽培，讓選手登上世界最高舞台，成為台灣之光。

盧秀燕說，運動員能挺進奧運國際舞台相當不易，許多運動員都是在奧運這個最高殿堂外徘徊不得而入，台中子弟張筑涵是台灣推動輕艇運動以來首位代表台灣出征奧運的選手，是萬中選一的優秀人才，她除向張爸爸、張媽媽獻上鮮花致意，感謝他們辛勤栽培優秀運動選手，也一同透過視訊與張筑涵互動，正在進行居家檢疫的張筑涵也表示正積極備戰即將到來的全國運動會，盼在下個賽事再創佳績。

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盧秀燕隨後趕往陳傑家中拜訪，她說，陳傑繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運後第三度踏上奧運殿堂挑戰，十分不易，她向陳傑父母致謝，並強調，三度叩關奧運已是對陳傑最大的肯定，堅持努力的精神也將成為國人學習典範，期勉陳傑堅持不懈，繼續為台中爭取更好成績。

盧秀燕 也與陳爸爸、陳媽媽一起透過視訊為陳傑加油打氣，還和陳爸爸、陳媽媽交換禮物，並佩戴起陳傑加油的特製口罩、收下陳傑專屬運動毛巾，允諾將繼續支持並推廣中市運動，成為選手們堅強後盾，再創生涯巔峰。

盧秀燕赴輕艇選手張筑涵家中，向張筑涵雙親致意。（市府提供）

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