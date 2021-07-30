桌球》林昀儒精采奮戰無緣奪銅牌 蔡賴蘇發文致謝肯定

儘管台灣桌球好手林昀儒在東京奧運桌球男單銅牌戰落敗，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌今晚都在臉書發文致謝、肯定。（圖取自蘇揆臉書）

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣桌球好手林昀儒在東京奧運桌球男單銅牌戰中，以3比4敗給德國的奧恰洛夫，未能再添一面獎牌。總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌今晚都在臉書發文致謝、肯定林昀儒的精采表現，蔡英文說，今晚，全台灣都幫小林同學加油，謝謝你帶給我們一場精采的比賽！

蔡英文在臉書表示，在桌球男子單打銅牌戰中，林昀儒對上德國名將、前世界球王 Dimitrij Ovtcharov，經歷好幾次deuce（平分），前六局戰成3:3平手，最終纏鬥到第七局才落敗，本屆奧運男單以第四名作收。

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她說。雖然不免可惜，但這已經追平 莊智淵保持的台灣桌球男單紀錄。2012年倫敦奧運，一樣是銅牌戰，一樣是Ovtcharov，讓無數的台灣球迷扼腕。我們向台灣的好對手Ovtcharov致敬，也要繼續幫昀儒加油！「昀儒，休息一下，未來一定還有更棒的旅程！」。

賴清德說，感謝林昀儒，台灣少年震撼國際桌壇！「你所帶給國人的激勵與感動，已經遠遠超過一場勝負，謝謝你榮耀了台灣」。

賴清德表示，眼睛緊緊盯著小白球，生怕錯過一個瞬間，雙拳緊握、連呼吸換氣都暫時遺忘，心臟跟著乒乒乓乓的聲音，幾度變換頻率的狂跳，就是捨不得移開目光。昀儒打法靈動多變，長短發球的運用，搭配快慢球速進攻，佐以反手擰拍的必殺技，幾次的來回拉鋸，眼睛差點跟不上球的速度，讓人看得心跳加快、驚叫連連。

賴清德指出，整場的交戰相當精彩，昀儒善用接發球技術，展開速度上的優勢，將節奏掌握得很好，時而長球對決、時而短球交錯，落點、路線都非常刁鑽，好幾個驚險的攻勢，昀儒都穩穩守住也漂亮的回擊。交纏到最後一局，面對曾獲世界盃冠軍的沙場老將，我們台灣的少年小將雖敗猶榮。

行政院長蘇貞昌說， 感謝林昀儒的奮戰！全台灣都以你為傲！僅僅19 歲，來自宜蘭的林昀儒選手展現大將之風，在奧運的最高殿堂上，先後大戰來自中國的世界球王與來自德國的前球王，最後雖然以些微差距錯過奧運獎牌，但全球都已經知道，這位來自台灣的年輕選手，已經是一顆閃亮的超級新星。

蘇貞昌表示，小林同學說，他每天練上萬顆球，只有比賽的那天才放假，可見訓練過程之辛苦。今天能有如此成就，除了個人的天份和努力，真的還要非常感謝昀儒培訓團隊的付出。台灣的選手還有一場場精彩的賽事，讓我們繼續為台灣選手加油！#

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