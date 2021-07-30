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體育 2020東京奧運 東奧大決戰

東奧射箭》面對敏感女權爭議 20歲南韓「3金射手」的回答很帥氣

2021/07/30 21:54

20歲的南韓射箭好手安山，成為奧運史上首位射箭3金得主。（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「我知道有這項爭議，但就是盡量不去在意、專注於比賽。」因為留著一頭短髮被部分南韓網友貼上「仇男」、「女權主義支持者」標籤，20歲的南韓射箭好手安山今天在成為奧運史上首位射箭3金得主後，也對於網路霸凌正式做出回應，她在比賽中展現鋼鐵般的專注力，則受到南韓總統文在寅的發文肯定。

安山先和17歲搭檔金濟德在東奧首次射箭混合團體項目奪金，再和張珉僖、姜彩榮在女子團體拿下第2金，今天挑戰女子個人賽金牌，她靠著加射的10分箭以6：5力退俄羅斯奧會（ROC）奧希波娃（Elena Osipova），拿下締造奧運新猷的第3金。除了成為奧運史上首位射箭「3冠王」，安山更成為南韓首位在夏季奧運勇奪3金的選手。

但這些難能可貴的「金」紀錄，還是難以阻擋網路的負面聲量，安山在今天賽前就飽受網友攻擊，因為她就讀光州女子大學且留著短髮，就被視為仇男的女權主義者。早在3月安山在IG貼上練習射箭影片時，就有網友問她「為何要剪頭髮?」，當時安山以「因為這樣比較舒服」再搭配笑臉符號回應。

由於爭議持續延燒，原本射箭隊教練已告知媒體賽後不會回答與比賽無關的問題，但安山後來仍透過南韓射箭協會針對此事簡單表明立場，除了表示自己知道此爭議，但盡量專注於比賽，也謝謝南韓國民的加油，讓她獲得好成績。

文在寅則發表祝賀聲明指出：「安山選手不只以出色的技術，還以鋼鐵般的精神和集中力，送給國民最高的感動。」

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