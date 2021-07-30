藍營立委鄭正鈐臉書貼林昀儒奧運奪銅牌 被噓爆急撤文

新竹市藍營立委鄭正鈐的臉書晚間貼出小林同學奪銅牌的貼文被噓爆後趕緊撤文，網友一片撻伐聲。（記者洪美秀翻攝自截圖）

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣桌球神童小林同學林昀儒今晚爭奪東奧男單桌球銅牌戰，激戰到第七局、可惜敗給前球王德國的選手，沒想到竹市藍營立委鄭正鈐在比賽未結束時就貼文指林昀儒已奪下東奧桌球銅牌，貼文一出馬上被網友截圖及留言噓爆，讓鄭趕緊撤文，但已引來網友一片撻伐，認為政治人物只想借運動選手拉聲量，實在很丟臉。

立委鄭正鈐臉書的這篇貼文被網友攻擊及留言後已緊急撤文下架，但此舉也引來眾多社團網友的抨擊，認為平常從未關心過運動員，只想到奧運時蹭運動員搏聲量，直呼竹市選出這樣的立委超丟臉。

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不過，有網友也嘲諷要鄭正鈐頒銅牌給小林同學，更有網友指稱鄭正鈐根本搞不清楚比賽狀況，也說要鄭頒500萬元獎金給小林同學，更有網友毒舌稱鄭完全沒腦袋，只會蹭運動員的聲量。

鄭正鈐的臉書在撤文後又緊急改發另篇文章，沒想到網友不買單，依然留言噓爆貼文。

新竹市藍營立委鄭正鈐的臉書晚間貼出小林同學奪銅牌的貼文被噓爆後趕緊撤文，網友一片撻伐聲。（記者洪美秀翻攝自截圖）

新竹市藍營立委鄭正鈐的臉書晚間貼出小林同學奪銅牌的貼文被噓爆後趕緊撤文，網友一片撻伐聲。（記者洪美秀翻攝自截圖）

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