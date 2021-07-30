東奧》林昀儒大戰德國7局惜敗 宜蘭鄉親：再戰2024巴黎奧運！

宜蘭縣扯鈴代表隊總教練許弘旻（黃衣）雨中排隊進廟埕看比賽，為林昀儒加油。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕我國選手林昀儒在東京奧運桌球男單銅牌賽，以3比4惜敗德國奧恰洛夫，與銅牌擦身而過，拿下第四名。林昀儒家鄉員山鄉同樂村民雨中齊聚廟埕觀賽，雖然替「小林同學」感到可惜，仍讚嘆真的是一場好棒的球賽，鼓勵昀儒再戰2024巴黎奧運。

林昀儒家鄉員山鄉同樂村在廣濟宮搭棚架，透過大螢幕觀賽，上百位鄉親雨中排隊入場，力挺「小林同學」，還有人擠不進廟埕，站在旁邊民宅矮牆上撐傘觀賽。縣長林姿妙、員山鄉長張宜樺、議員黃浴沂等也到場觀賽。

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當小林贏球時，現場歡聲雷動，還有小朋友振臂打擊自備的小鼓，還有宜蘭國小小二的小學弟在現場大喊「學長加油」；當小林失分時，群聚替他嘆息感到可惜，但隨即又齊喊「昀儒！加油！」每個人都堅持到最後一刻。

「他每一場的表現都超乎我們預期！每次進步很多！」32歲宜蘭縣扯鈴代表隊總教練許弘旻住在宜蘭市，也趕到員山為昀儒加油；他說，昀儒生涯還很長，一定能為台灣拿下金牌，這場比賽雖然很可惜，但「他是我們全縣、全國希望，大家都因為他凝聚在一起」，相信林昀儒的實力，再戰2024巴黎奧運！

林昀儒家鄉員山鄉同樂村在廣濟宮搭棚架，透過大螢幕觀賽，上百位鄉親雨中排隊入場，力挺「小林同學」。（記者蔡昀容攝）

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