東奧羽球》諶龍4度粉碎大馬奪牌夢 李宗偉嗆：一周不准你入境

諶龍擊敗李梓嘉晉級8強。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運男單16強賽，中國名將諶龍逆轉擊敗大馬新一哥李梓嘉，而他過去曾在2014、15年兩屆世錦賽決賽和2016年里約奧運決賽3次擊敗前大馬一哥李宗偉，堪稱大馬殺手，讓已經退役的李宗偉忍不住大喊「又是你」還搞笑表示要罰他一周不得入境大馬。

諶龍在16強賽激戰李梓嘉，首局他雖然先以8：21大比分丟掉，不過他很快就重整旗鼓，先以21：19搶下次局，最後再以21：5完美輾壓大馬新一哥晉級，賽後大馬奧運代表團團長、也是傳奇名將李宗偉賽後發文搞笑對老戰友諶龍嗆聲：「哼，怎麼又是你，罰你一周不能入境大馬，哈，開玩笑，老友，接下來的征程，繼續加油。」

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接下來他寫安慰李梓嘉，「電視轉播看到你落寞的眼神，我知道，這不是你想要的結果，身為運動員，有誰上了場不想贏呢？但你和我一樣，當年我22歲參加2004雅典奧運時也是止步16強，而你正在經歷當年我走過的路。此時此刻，我特別能明白你的心情。接下來還有很多比賽等著你。況且，距離巴黎奧運只剩三年多，我相信，再多些時間淬煉，你肯定可以更好，下屆奧運就看你表演！梓嘉，全馬來西亞都是你最強後盾，一定要加油，重新振作勇往直前！ 」

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