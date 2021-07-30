東奧》麟洋配明爭金 戴資穎拚決賽門票：「期待再一起努力」

戴資穎今天歷經三局苦戰，後來居上擊敗依瑟儂晉級4強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運羽球項目今天傳來兩則喜訊，黃金男雙「麟洋配」王齊麟與李洋闖進金牌戰，世界球后戴資穎也將在4強賽與辛度交手，力拚女單決賽門票，戴資穎今天在IG發文表示，期待明天再一起努力。

王齊麟／李洋今天在東京奧運男雙4強賽，以直落二以21：11、21：10擊敗「大賽魔王」世界排名第2的印尼阿赫桑／塞帝亞萬，不僅坐銀望金，也成為台灣羽球史上首度闖進奧運決賽的球員，明日（31日）晚間7點30分與中國劉雨辰／李俊慧爭奪金牌。

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另外，世界球后戴資穎今天在東奧女單8強賽上演驚天逆轉秀，以14：21、21：18、21：18後來居上，成功擊敗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），台灣羽球女單締造歷史新頁。

戴資穎明天將在下午5時50分對戰印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），小戴擁有15勝3敗的對戰優勢，力拚本屆本屆第2張羽球金牌戰門票。

戴資穎今天賽後也在IG發文表示，「謝謝大家的加油，麟洋太棒了，冠亞軍，明天再一起努力明天再一起努力。」並附上戴資穎LINE官方貼圖「全力以赴」的圖案。

許多網友也在底下留言幫戴資穎加油打氣，「你真的太棒了」、「你一定可以的」、「很精彩的比賽好好休息」、「全力以赴，球不落地永不放棄，明天繼續為你們加油」。

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