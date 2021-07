東奧田徑》錯愕！混接奪金熱門美國隊 因犯規在預賽被取消資格

〔記者吳孟儒/綜合報導〕東京奧運田徑項目今登場,美國隊被視為本屆4X400公尺混合接力的奪金熱門,沒想到比賽中卻發生選手傳接棒的犯規失誤,在錯愕之中遭取消資格。

首度在奧運亮相的4X400混合接力項目,由2男、2女所組成,每一棒需跑400公尺,參賽隊伍可自己決定每名跑者的棒次順序,而該項目的世界紀錄正是美國隊在去年世錦賽締造的3分09秒34。

今小組預賽登場,本處於領先的美國隊,卻在古德溫(Elija Godwin)交棒給耶比(Lynna Irby)的過程中,因為沒在接棒的合法區域遭判犯規,直接被取消資格,最終由比利時、愛爾蘭、德國、波蘭、荷蘭、牙買加、英國、西班牙等共8隊晉級明天的決賽。

Former #Dawgs - Elija Godwin,Lynna Irby - handed off to each other in the first round of the Mixed 4x400-meter Relay on Friday in their first trip to the Games. Unfortunately Team USA was disqualified due to a handoff infraction. #GoDawgs | #OlympiansMadeHere pic.twitter.com/dMb5L1oa04