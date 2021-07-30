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東奧田徑》錯愕！混接奪金熱門美國隊 因犯規在預賽被取消資格

2021/07/30 22:47

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運田徑項目今登場，美國隊被視為本屆4X400公尺混合接力的奪金熱門，沒想到比賽中卻發生選手傳接棒的犯規失誤，在錯愕之中遭取消資格。

首度在奧運亮相的4X400混合接力項目，由2男、2女所組成，每一棒需跑400公尺，參賽隊伍可自己決定每名跑者的棒次順序，而該項目的世界紀錄正是美國隊在去年世錦賽締造的3分09秒34。

今小組預賽登場，本處於領先的美國隊，卻在古德溫（Elija Godwin）交棒給耶比（Lynna Irby）的過程中，因為沒在接棒的合法區域遭判犯規，直接被取消資格，最終由比利時、愛爾蘭、德國、波蘭、荷蘭、牙買加、英國、西班牙等共8隊晉級明天的決賽。

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