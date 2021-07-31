依瑟儂、辛度早在掌握中！ 小戴3年前論文曝光網友瘋朝聖

戴資穎預計31日下午5點50分，將於第2次在奧運殿堂和印度辛度爭取金牌戰入場券。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎30日在東京奧運女單8強賽擊敗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），將於31日下午對決印度辛度爭取金牌戰入場券。就有網友翻出戴資穎在2018年曾寫下《剖析世界頂尖羽球女單之優劣》的碩論，發現戴在論文中分析依瑟儂，30日對戰也順利獲勝，而4強戰的對手辛度也在她分析的範圍內。

有網友指出，近日得知戴資穎30日對決依瑟儂，因此想在賽前吸收一些戴資穎的相關訊息，才發現戴資穎就讀台北市立大學碩士班畢業時撰寫的論文內容，裡面就是在分析目前世界排名第5的日本選手山口茜、依瑟儂、世界排名第6的印度辛度，還有世界排名第7的西班牙選手馬琳。

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而戴資穎在論文裡對伊瑟儂的分析為「...伊瑟儂打球的手法屬於變化多端，在後場兩大角的攻擊威脅性較大且回球角度犀利，突發性的加速是特點之一，唯獨較明顯的問題是在於往往打到後半段關鍵球時，體能下降速度較快而影響了回球的穩定性....」。

網友就驚呼，戴資穎在30日比賽中「也是各種神檔+刁鑽角度回球，而後半段比賽反應真的變慢。戴和伊瑟儂的對戰勝負差漸漸要拉開了，是不是這生涯勁敵這關突破了？？」

另外，戴資穎在論文裡寫到「筆者本身也常在國際比賽中跟她們交手」，也讓網友直呼，因為是本人親身經歷，所以一點也不奇怪，而除了分析過的依瑟儂已經贏了，31日下午將對決的辛度，也在戴資穎分析的範圍內。

最後讓網友感動的是，戴資穎在論文最後寫說：「最重要的是希望能在2020年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌。」網友對此直呼，2018年起就是世界第一的戴資穎論文這樣寫道，就是預料在兩年後的東京奧運，會再遇到這幾位對手，驚呼東奧如今的發展，像迎合著戴當年預期，「好希望真能如她論文所言，拿下羽球歷史上第一面金牌」。

許多網友看完瘋狂朝聖，紛紛留言笑說「笑死，點出對方弱點」、「研究所論文是研究好朋友，也太方便」、「原來是因為要寫論文才一直去比賽的」、「寫得品質還不錯欸 每個都寫得很清楚XD」、「就是本來就要研究 順便寫成一本論文也能得到學歷」、「這論文太強了吧xDD」、「寫論文寫一寫變成球后，我的人生是不是搞錯了什麼」、「好令人感動的結尾」。

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