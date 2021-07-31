晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

依瑟儂、辛度早在掌握中！ 小戴3年前論文曝光網友瘋朝聖

2021/07/31 00:34

戴資穎預計31日下午5點50分，將於第2次在奧運殿堂和印度辛度爭取金牌戰入場券。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎30日在東京奧運女單8強賽擊敗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），將於31日下午對決印度辛度爭取金牌戰入場券。就有網友翻出戴資穎在2018年曾寫下《剖析世界頂尖羽球女單之優劣》的碩論，發現戴在論文中分析依瑟儂，30日對戰也順利獲勝，而4強戰的對手辛度也在她分析的範圍內。

有網友指出，近日得知戴資穎30日對決依瑟儂，因此想在賽前吸收一些戴資穎的相關訊息，才發現戴資穎就讀台北市立大學碩士班畢業時撰寫的論文內容，裡面就是在分析目前世界排名第5的日本選手山口茜、依瑟儂、世界排名第6的印度辛度，還有世界排名第7的西班牙選手馬琳。

而戴資穎在論文裡對伊瑟儂的分析為「...伊瑟儂打球的手法屬於變化多端，在後場兩大角的攻擊威脅性較大且回球角度犀利，突發性的加速是特點之一，唯獨較明顯的問題是在於往往打到後半段關鍵球時，體能下降速度較快而影響了回球的穩定性....」。

網友就驚呼，戴資穎在30日比賽中「也是各種神檔+刁鑽角度回球，而後半段比賽反應真的變慢。戴和伊瑟儂的對戰勝負差漸漸要拉開了，是不是這生涯勁敵這關突破了？？」

另外，戴資穎在論文裡寫到「筆者本身也常在國際比賽中跟她們交手」，也讓網友直呼，因為是本人親身經歷，所以一點也不奇怪，而除了分析過的依瑟儂已經贏了，31日下午將對決的辛度，也在戴資穎分析的範圍內。

最後讓網友感動的是，戴資穎在論文最後寫說：「最重要的是希望能在2020年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌。」網友對此直呼，2018年起就是世界第一的戴資穎論文這樣寫道，就是預料在兩年後的東京奧運，會再遇到這幾位對手，驚呼東奧如今的發展，像迎合著戴當年預期，「好希望真能如她論文所言，拿下羽球歷史上第一面金牌」。

許多網友看完瘋狂朝聖，紛紛留言笑說「笑死，點出對方弱點」、「研究所論文是研究好朋友，也太方便」、「原來是因為要寫論文才一直去比賽的」、「寫得品質還不錯欸 每個都寫得很清楚XD」、「就是本來就要研究 順便寫成一本論文也能得到學歷」、「這論文太強了吧xDD」、「寫論文寫一寫變成球后，我的人生是不是搞錯了什麼」、「好令人感動的結尾」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。