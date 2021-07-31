MLB》小熊清倉大拍賣 一口氣送走三大球星

布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊隊今天清倉大拍賣，把昔日的國聯MVP布萊恩（Kris Bryant）交易至舊金山巨人隊，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）則是被交易至大都會，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）送至同城的芝加哥白襪。

大聯盟官網報導，小熊隊今把布萊恩送至巨人，換來潛力外野手Alexander Canario 、右投Caleb Kilian，這兩人分別排在巨人農場第9和第30。

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布萊恩是2016年的國聯MVP，該年助小熊摘得世界大賽冠軍，生涯四度入選明星賽。布萊恩今年賽季出賽93場，交出18轟、0.267，布萊恩也能守三壘和外野。

布萊恩今天賽前得知被交易後，跟教練互相擁抱，並流下不捨的眼淚。

巴耶茲。（資料照，美聯社）

小熊隊也把巴耶茲、右投T.威廉斯（Trevor Williams）送至大都會，換來大都會農場大物外野手阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）。巴耶茲將和林多（Francisco Lindor）組成豪華二游防線。

巴耶茲本季出賽91場，交出22轟、65分打點，打擊率0.248的成績。巴耶茲生涯兩度入選明星賽。

金布瑞。（資料照，法新社）

此外，小熊把金布瑞交易至白襪，換得大物二壘手馬德里格爾（Nick Madrigal）、右投霍伊爾（Codi Heuer）。金布瑞本季出賽39場，戰績2勝3敗防禦率僅0.49，有23次救援成功，每局被上壘率（WHIP）僅0.71。

金布瑞將和白襪終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）組成堅強的後援防線。金布瑞是今年全聯盟防禦最低的後援投手，罕德瑞克斯有25次救援成功則是全聯盟第二多。

小熊隊昨也把強打一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）交易至洋基。

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