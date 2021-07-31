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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧》「划船甜心」黃義婷是南投囝仔 奧運刷新個人最佳紀錄

2021/07/31 08:12

「划船甜心」黃義婷在本屆奧運刷新個人最佳紀錄，南投縣政府曾在網路號召鄉親為她集氣加油。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕有「划船甜心」美譽的划船國手黃義婷，在本屆奧運女子單人雙槳D組決賽，以7分鐘52秒18刷新個人紀錄。南投縣政府教育處表示，黃義婷是南投囝仔，是水里商工培育出來的划船選手，雖然本屆奧運最後未能划進12強，但第二度參加奧運的黃義婷已創下個人最佳紀錄，是南投人的榮耀。

31歲的黃義婷，曾就讀南投市漳興國小、南投國中，後來進入國內西式划船及輕艇重點培訓學校水里商工就讀，並取得輔仁大學體育系研究所學歷，曾奪下2009年東南亞運四人單槳銀牌。

黃義婷24日在該項賽事敗部復活賽以8分11秒56排名分組第2，成功擠進24強，刷新自己上屆里約奧運第25名的成績。25日上午10時準決賽時，黃義婷被排在第4場第6水道，南投縣政府曾在網路發起南投鄉親為她集氣加油，但可惜名列第6，無緣挺進12強，惟30日在19到24名的排名賽，最終以7分52秒18位居分組決賽第2，總排名第20作收，刷新個人本屆奧運最佳成績。

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