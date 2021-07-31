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體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧游泳》美國又痛失一面金牌 卓塞爾：就算有我也不會贏

2021/07/31 09:51

卓塞爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在男子4x200公尺自由式決賽痛失金牌，賽後檢討，未派出「菲爾普斯接班人」之稱的卓塞爾（Caeleb Dressel），成為眾矢之的，卓塞爾也透露，他曾經認真過考慮是否參加這場接力賽。

卓塞爾表示，他在接力賽前幾天才得知他不會參賽。他說：「這真的是個艱難的抉擇，但我們認為這對團隊來說是最好的，所以我仍然認同，而且我也無能為力，棒次應該是由教練團決定的，我認為這次失利不該怪罪給任何人。」

本屆男子4x200公尺自由式最終由英國奪下金牌，美國只有第4名的成績，中斷自2004年奪牌以來，連4屆奧運摘下金牌的紀錄。卓塞爾認為，就算他是其中的一員，應該也沒辦法拿到金牌。

他說：「我認為英國不管派出誰都能贏得這場比賽，他們今年陣容相當堅強，接力的表現也棒極了。在我看來，這會是一場爭取銀牌的競賽，雖說美國對游泳的標準是金牌。」

卓塞爾本次奧運共參加3項個人賽，以及3場接力賽。他目前已經拿下男子100公尺自由式金牌，並在4x100自由式帶領美國隊奪得東京奧運首面團體游泳項目的金牌。

曾為美國隊在4x200公尺自由式連奪4面金牌的菲爾普斯（Michael Phelps）在這些比賽中擔任講評，他對卓塞爾被忽視帶有批評，在接受美國電視網採訪時，菲爾普斯說道：「這很令人震驚，在我看來，卓塞爾大概可以游出世界上最快的200公尺自由式，有他的話，也許我們可以衛冕冠軍獎牌。」

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