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東奧》「麟洋配」爭金、戴資穎4強戰辛度 台將今日出賽時間看這

2021/07/31 10:14

世界球后戴資穎。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運今天進入第8天賽程，「黃金男雙」李洋／王齊麟今天將爭奪奧運金牌。而世界球后戴資穎則將在女單四強戰碰上印度一姊辛度（Pusarla Venkata Sindhu）。《自由體育》也為您整理今日台灣健兒在五環殿堂的出賽時間一覽表。

奧運羽球男單賽事，連兩屆闖進8強的台灣一哥周天成，今天將在中午午12點10分對上中國名將諶龍，周天成將爭取4強門票。兩人生涯交手9次，周天成全都吞敗。

湯智鈞。（法新社）

東京奧運射箭男子個人賽，湯智鈞今天上午擊敗以色列選手夏尼（Itay Shanny），晉級下午八強賽。湯智鈞將遇上南韓好手金優鎮，屆時將是一場硬仗。現年29歲的金優鎮，是2016年里約奧運、這屆東京奧運南韓射箭男團金牌成員。

奧運羽球女單賽事，戴資穎預計將在下午5點50分對上辛度，雙方過去交手過18次，小戴握有13勝的優勢。不過，辛度曾在2016年里約奧運、BWF總決賽、世錦賽等重要賽事中擊敗小戴。

「黃金男雙」李洋／王齊麟今天將爭奪奧運金牌。（資料照，美聯社）

奧運羽球男雙賽事，李洋／王齊麟今天晚上7點30分將碰上世界排名第6的「中國巨塔」李俊慧／劉雨辰，爭奪奧運金牌。

奧運田徑賽事，台灣「最速男」楊俊瀚將在約晚點6點45分，於田徑男子100公尺賽事登場；舉重方面，台灣好手陳柏任將在男子96公斤級出賽。

今日台灣健兒在五環殿堂的出賽時間一覽表：

06:30 高爾夫（男子第3回合） 參加選手：潘政琮

12:10 羽球（男單8強） 參加選手： 周天成

13:45 射箭（男子8強淘汰賽） 參加選手：湯智鈞

17:50 羽球（女單4強） 參加選手： 戴資穎

18:45 田徑（男子100 公尺-第一輪第1組）） 參加選手： 楊俊瀚

18:50 舉重（男子96公斤級--決賽（A組）） 參加選手： 陳柏任

19:30 羽球（男雙金牌戰） 參加選手：李洋／王齊麟


（以上部分賽事為預估時間，詳細需視比賽狀況而定）

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