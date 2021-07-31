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奧運羽球》王齊麟一早發文「確定不是在作夢」 要全台為麟洋加油！

2021/07/31 09:55

台灣羽球雙打組合王齊麟（右）、李洋（左）今晚戰中國爭金牌。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕李洋／王齊麟今晚即將出戰中國組合李俊慧／劉雨辰，爭取台灣羽球史上首金。王齊麟今日一早在臉書發文直呼「確定我不是在做夢」。並謝謝台灣球迷一路陪他們走到今天，希望大家今晚再為他們加油。「要毫無保留、用我們麟洋精神來謝幕！」

以下為王齊麟臉書全文：

早安，睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事我們還能站在場上！

昨天我們麟洋以21：11/21：10贏了世界排名第二的印尼奶爸組合Mohammad AHSAN/Hendra SETIAWAN，他們是羽壇的傳奇，一直以來都是我們的偶像，也是令我們尊敬的對手。

我們贏在我們年輕，只能想辦法用速度和力量來贏得勝利，但在技術上我們還有許多要向他們學習的地方！

今晚7：30（台灣時間）我們將迎戰中國雙塔李俊慧/劉雨辰，過去我們雙方不曾交手過，老天爺真的很照顧我們，就是要一次把沒贏過的和沒打過的都在奧運場上讓我們一次打完！

來吧！打好~打滿~這次東京奧運的最後一場球賽了！謝謝大家一路陪著我們走到今天，我們會用盡全力，毫無保留的拼到最後一刻，用我們麟洋全力以赴的精神來謝幕！

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