東奧桌球》新星林昀儒嘉義建商已贊助2年多 「打多久支持多久！」

嘉義市建商柯建利（右）贊助台灣桌球選手林昀儒（左）。（記者林宜樟翻攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕我國19歲奧運桌球選手林昀儒在東京奧運與女子選手鄭怡靜攜手獲得混雙銅牌、男單力戰球王樊振東、前球王奧恰洛夫獲第4名，精彩表現讓世界驚艷；林昀儒的父親林學宜發文感謝政府、各企業的贊助，其中提及嘉義市金石建設，金石建設董事長柯建利長期支持桌球運動發展，今天受訪時說，2018年親眼看到林昀儒比賽，當時覺得年輕選手異常冷靜，「有頂尖選手氣場」，2019年時決定贊助林昀儒，贊助計畫是「昀儒打多久就支持多久」，至今已2年多，看到他在奧運的表現，非常高興，將再發獎金100萬元支持。

「小時候夢想是當運動選手！」，今年35歲的柯建利說，國中時開始學桌球，還曾代表嘉義市參加全中運，但在全國賽看到各縣市好手實力堅強，感覺會打球的人很多，後來就沒朝專業選手之路，但仍持續打球；柯建利說，心中仍有無法當上選手的遺憾，因此想推動桌球發展，2017年起因大學學弟邀請，開始贊助桌球名校宜蘭國小。

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柯建利說，2018年他到中國看球賽，當時林昀儒世界排名約50名，現場看到林昀儒爆冷戰勝中國選手，比賽時非常冷靜，散發頂尖選手的氣場，覺得極有潛力。

嘉義市建商柯建利（中）贊助台灣桌球選手林昀儒（左）。（記者林宜樟翻攝）

金石建設由柯建利的父親成立已35年，是嘉義地區老字號建商，柯建利說，林昀儒球技好、個性單純，2019年與林學宜討論贊助，林學宜認為昀儒有政府黃金計畫支持，希望企業贊助能夠讓選手成就、企業形象雙贏；2019年初林昀儒世界排名20多名，當年大爆發連續擊敗頂尖選手，世界排名升到第6，今年東奧更是有驚人表現。

柯建利說，要培養頂尖運動選手，必須選手努力、家長支持、政府協助及企業贊助，缺一不可；近年來他贊助多間學校桌球隊，成立臨時乒乓球館，舉辦桌球賽，並在家鄉嘉義市贊助嘉北國小、南興國中及嘉義高中推動三級桌球，正式乒乓球館預定2023年底完工，透過有計畫的推動桌球發展，也圓自己的運動選手夢。

柯建利說，要培養頂尖運動選手，必須選手努力、家長支持、政府協助及企業贊助，缺一不可；近年來他贊助多間學校桌球隊，成立臨時乒乓球館，舉辦桌球賽，並在家鄉嘉義市贊助嘉北國小、南興國中及嘉義高中推動三級桌球，正式乒乓球館預定2023年底完工，透過有計畫的推動桌球發展，也圓自己的運動選手夢。

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