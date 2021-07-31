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東奧》選手身分最後飛行留給長榮 盧彥勳曝光機長感性廣播

2021/07/31 12:19

台灣37歲網球老將盧彥勳光榮返國。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣37歲網球老將盧彥勳最後一次征戰奧運，不敵德國對手後，職業生涯畫下句點，光榮返國，他在臉書上曝光機長的感性廣播，並強調長榮航空的安排讓他和哥哥盧威儒感到非常溫馨、榮幸。

盧彥勳在臉書發文表示，先前他和哥哥就計畫要將選手身分最後一次的飛行，留給長榮航空，以表達對長榮航空公司這幾年支持的感謝之意，他強調，這些年來長榮提供舒適商務艙，陪伴他和團隊征戰全世界，「長榮航空公司不止照顧盧彥勳，也照顧國內許多好手，支持台灣運動不遺餘力」。

盧彥勳透露，在返台班機起飛前，機長感性地對全機廣播稱「在今天的航班上，有一位非常特別的貴賓，他不但是本屆奧運中華隊的掌旗官，也是長榮航空長期贊助的網球好手，今年是他第五度參加奧運比賽，本屆奧運後正式宣布退休，他就是永遠的台灣網球一哥盧彥勳。本班機同行的還有一路陪伴他成長的哥哥盧威儒」。

機長在廣播中表示「長榮航空非常榮幸能陪伴彥勳飛往世界各地參賽，他在國際網壇創下的輝煌紀錄，至今在台灣還沒有人可以超越。請大家給予彥勳最熱情的掌聲，謝謝這20多年來他為台灣爭取的榮譽及付出的貢獻，您是名符其實的台灣之光，彥勳，謝謝您，也祝福您順利展開下一階段的精彩人生。」

而班機降落後，座艙長也再度對全機廣播 「謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓，也特別感謝『台灣一哥』盧彥勳，您是台灣的驕傲，長榮航空以您為榮！」

盧彥勳表示，長榮航空的精心安排，讓他和哥哥感到非常溫馨且榮幸，他也在文末再度向長榮航空道謝，並說「盧彥勳以身為長榮航空的選手為榮」。

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