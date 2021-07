東奧體操》故意放女選手醜照？奧運官推遭中國網友進攻「辱華」

What a performance! Zhu Xueying takes gold to lead a #CHN one-two in the women’s #TrampolineGymnastics . @gymnastics pic.twitter.com/geM2UyLIcV

〔體育中心/綜合報導〕中國選手朱瑩雪、劉靈玲昨天在體操女子彈翻床項目拿下金銀牌,不料奧運官方推特放上的照片,被中國網友底下留言進攻「故意選醜照」「辱華」。

朱瑩雪。(路透)

中國媒體新浪體育也以「怒了!奧運官推發中國選手醜照 底下網友都在質問」為題,認為跟其他女選手的照片比起來,官方特地選兩人的醜照來發。

此外,中國駐斯里蘭卡大使館,先前曾發表推特,針對《路透社》選用中國女子舉重選手侯志慧表情猙獰的照片表達不滿,今天也再度發推抗議《路透社》,此次又選用朱瑩雪、劉靈玲兩人的醜照,而非兩人賽後領獎的照片。

Good job again @Reuters

Hope your eyes serve you well to see the appreciation comments.



Congrats to ZHU Xueying and LIU Lingling winning #gold & #silver in Women's Trampoline #Tokyo2020

Beautiful angels flying in the sky! pic.twitter.com/8HilQeHpJq