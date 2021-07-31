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東奧體操》故意放女選手醜照？奧運官推遭中國網友進攻「辱華」

2021/07/31 13:35

〔體育中心／綜合報導〕中國選手朱瑩雪、劉靈玲昨天在體操女子彈翻床項目拿下金銀牌，不料奧運官方推特放上的照片，被中國網友底下留言進攻「故意選醜照」「辱華」。

朱瑩雪。（路透）

朱瑩雪。（路透）

中國媒體新浪體育也以「怒了！奧運官推發中國選手醜照 底下網友都在質問」為題，認為跟其他女選手的照片比起來，官方特地選兩人的醜照來發。

此外，中國駐斯里蘭卡大使館，先前曾發表推特，針對《路透社》選用中國女子舉重選手侯志慧表情猙獰的照片表達不滿，今天也再度發推抗議《路透社》，此次又選用朱瑩雪、劉靈玲兩人的醜照，而非兩人賽後領獎的照片。

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