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東奧網球》喬帥不是神 塞國教練直言不該分心打混雙

2021/07/31 13:51

喬柯維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球賽事進入尾聲，塞爾維亞當今世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）意外「兩頭空」，男單、混雙都只能爭奪銅牌，塞國網球隊教練特洛伊基（Viktor Troicki）坦言，沒專注在單打恐是此行最大敗筆，「整個教練團都不希望他打混雙，但他堅持要這麼做。」

現年35歲的特洛伊基與喬帥算同梯，交情頗深的兩人也曾是台維斯盃隊友，上月才剛退休的塞國老將表示，喬帥比賽太過頻繁，尤其近幾個月真的打太多了，原本全隊都希望，甫於溫布頓完成三連霸的球王，能夠專心去拚東奧男單，但喬帥鐵了心要多報名混雙，最終教練團也只能妥協，特洛伊基嘆說：「若他自認狀況這麼好又渴望挑戰，我們只能讓他去。」喬帥奧運最佳戰績，為2008年北京男單銅牌。

東奧蠟燭兩頭燒的喬帥，昨日苦吞雙敗，單打爆冷遭德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）3盤大逆轉，「生涯金滿貫」提前夢碎，混雙也在4強戰不敵俄國奧會（ROC）組合。今天球王只能先與西班牙老冤家布斯塔（Pablo Carreno Busta）爭銅，再和搭檔史托揚諾維琪（NinaStojanovic）合拍，混雙對決澳洲巴蒂（Ashleigh Barty）／皮爾斯（John Peers）。

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