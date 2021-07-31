東奧射箭》遭「湯包」射穿五金行美夢 韓國名將：這就是生活

金優鎮。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天之前，韓國本屆奧運已經包辦混雙、男女團、女單射箭金牌，只差今天的男單就能完成射箭「五金行」美夢，然而，20歲的台灣「湯包」湯智鈞今天成功射穿韓國霸業，不過落敗的金優鎮展現風度表示，這就是體育。

湯智鈞。（特派記者林正堃攝）

志在衛冕男單金牌的韓國，吳真赫以及金濟德早早被淘汰出局，獨留被封為「王牌」的金優鎮，他上午射出90分的亮眼成績完封馬來西亞，但到了下午則與我國的「湯包」糾纏，以28：28、27：29、28：27、28：28、27：28遭淘汰。

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韓國媒體紛紛發快訊，《MBN》寫到：「令人失望」、《spotvnews》則表示：「衝擊」。也有說：「金優鎮敗給『台灣金濟德』」金濟德是本屆韓國射箭隊17歲黑馬。

金優鎮賽後展現風度表示，「體育競爭的結果並不是決定好的，而是變動的，個人賽很不幸，但這就是生活，難道只能有圓滿的結果嗎？」自己快要結婚了，很開心能帶著男團的獎牌回到準新娘身邊，他表示自己很榮幸能在疫情期間參加奧運、帶給人民一點點的活力，他也誓言，2024巴黎奧運還會再回來。

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