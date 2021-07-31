高球》小林同學等我！前球后曾雅妮期許站上奧運舞台

曾雅妮。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕10年前的今天，剛榮膺職業高爾夫世界球后的曾雅妮，就在英國女子公開賽掄元，成為史上最年輕就獲五個大賽冠軍的傳奇球星！如今32歲的她不輕言退休，更受到台灣好手在東京奧運發光發熱激勵，特地發文「希望2024年我也能站上奧運的舞台！」引發各界熱議。

從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，人在美國的曾雅妮，積極嘗試東山再起，更展露挑戰奧運五環殿堂的強烈企圖心，很快在臉書粉專收到熱情球迷及網友點讚留言鼓勵加油：「看好妳，可以的！」、「一定行」、「會的！」、「再度發光」，對於大家看好她重返榮耀，曾雅妮感動回應：「謝謝你們的鼓勵。這次看著許多的台灣選手站在奧運舞台，每個參賽的選手，每個過程都是很不容易，我也從他們身上題醒了我一些事，也學到了許多，雖然不知道前面的終點是什麼，但我不會放棄的。小林同學等我！」

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曾雅妮2010至12年期間曾横掃群芳，堪稱LPGA職業賽場超級王牌，連戰皆捷並高居世界球后寶座長達109週，可惜之後她因運動傷害與心理等問題深陷低潮，迄今仍待重新奮起。

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