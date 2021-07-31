晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》衝擊南韓！ 湯智鈞讓南韓射箭「五金夢」落空

2021/07/31 14:29

湯智鈞。（特派記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在16強賽射出完美表現的南韓好手金優鎮，在8強遇到台灣湯智鈞顯然出現動搖，不但首局就射出今天首支9分箭，最後也以4：6敗北，讓南韓想要在連兩屆奧運射箭項目的「金滿貫」美夢落空。

南韓隊在本屆射箭已囊括混合團體賽、男女子團體賽和女子個人賽4面金牌，若金優鎮能在男子個人賽奪金，將繼上屆里約奧運後，再由南韓拿下所有射箭項目金牌。29歲的金優鎮在16強賽連續9支10分箭，6：0擊敗馬來西亞穆罕默德，也被視為湯智鈞在8強賽很難突破的一面高牆。

但金優鎮在8強賽一開始雖然射出10分箭，但之後連續兩箭都拿9分，已不如16強時的完美演出；在第2局金優鎮更以8分箭開局，最後也失守此局，到了第3局才搶回和湯智鈞扳成3：3平手。不過第3局結束，南韓教練也上前拍了拍金優鎮，並大喊「加油」，都在安撫他緊張的情緒。

儘管第4局金優鎮和湯智鈞再度射成平手，第5局金優鎮再度以8分箭開局，也處於不利地位，最終則敗下下來。南韓上屆里約奧運射箭項目包辦4金，這次在新增混合團體賽奪金後，南韓也期盼能一舉奪下5金，不過最後希望金優鎮不敵湯智鈞，也讓「5金夢」告吹。

南韓好手金優鎮。（資料照，法新社）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。