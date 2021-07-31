東奧》衝擊南韓！ 湯智鈞讓南韓射箭「五金夢」落空

湯智鈞。（特派記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在16強賽射出完美表現的南韓好手金優鎮，在8強遇到台灣湯智鈞顯然出現動搖，不但首局就射出今天首支9分箭，最後也以4：6敗北，讓南韓想要在連兩屆奧運射箭項目的「金滿貫」美夢落空。

南韓隊在本屆射箭已囊括混合團體賽、男女子團體賽和女子個人賽4面金牌，若金優鎮能在男子個人賽奪金，將繼上屆里約奧運後，再由南韓拿下所有射箭項目金牌。29歲的金優鎮在16強賽連續9支10分箭，6：0擊敗馬來西亞穆罕默德，也被視為湯智鈞在8強賽很難突破的一面高牆。

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但金優鎮在8強賽一開始雖然射出10分箭，但之後連續兩箭都拿9分，已不如16強時的完美演出；在第2局金優鎮更以8分箭開局，最後也失守此局，到了第3局才搶回和湯智鈞扳成3：3平手。不過第3局結束，南韓教練也上前拍了拍金優鎮，並大喊「加油」，都在安撫他緊張的情緒。

儘管第4局金優鎮和湯智鈞再度射成平手，第5局金優鎮再度以8分箭開局，也處於不利地位，最終則敗下下來。南韓上屆里約奧運射箭項目包辦4金，這次在新增混合團體賽奪金後，南韓也期盼能一舉奪下5金，不過最後希望金優鎮不敵湯智鈞，也讓「5金夢」告吹。

南韓好手金優鎮。（資料照，法新社）

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