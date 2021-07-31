東奧前線》辛苦了！周天成3局大戰不敵衛冕者中國諶龍 無緣4強

周天成。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕連兩屆闖進8強的「台灣一哥」周天成今天在東京奧運羽球男單8強賽，以14：21、21：9、14：21不敵尋求衛冕的中國選手諶龍，無緣晉級4強及改寫台灣男單歷史紀錄。

周天成是本屆男單第2種子，因此在16強輪空直接晉級8強；諶龍在16強則是力退馬來西亞好手李梓嘉，續朝衛冕之路邁進。至於雙方過去9次交手，周天成始終無法擊敗諶龍，吞下對戰9連敗。

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周天成今日首局最多落後10分，最終也讓諶龍揚長而去先馳得點，不過換邊後，諶龍徹底迷航，而小天懂得把握住對手失誤激增的機會，把戰局逼平。

進到決勝局後，周天成、諶龍前段還互有來往，但諶龍技術暫停前握有11：8領先，再度讓小天陷入苦戰。小天下半局雖試圖追分，也曾經追到只剩1分差距，無奈欠缺一口氣難以上演逆轉秀戲碼。

台灣今晚還有兩組人馬接力登場，世界球后戴資穎在女單8強賽下午5點50分與印度名將辛度，力爭金牌戰門票。男雙李洋／王齊麟今晚7點30分與中國組合李俊慧／劉雨辰爭奪金牌，兩組人馬過去沒有交手紀錄。

中國好手諶龍。（法新社）

周天成。（特派記者林正堃攝）

周天成。（特派記者林正堃攝）

周天成。（特派記者林正堃攝）

周天成。（特派記者林正堃攝）

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