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東奧羽球》沒資源、參賽經驗少卻殺進前4強 瓜國老將自己都好意外

2021/07/31 18:23

瓜地馬拉選手科登成為本屆羽球男單的大黑馬。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕34歲的瓜地馬拉選手科登（Kevin Cordon）締造今年東京奧運羽球男單項目最大驚奇，今在8強以21：13、21：18直落二力退南韓許侊熙，成為首位闖進奧運羽球4強的拉丁美洲選手，讓這位奧運4朝老將受訪時忍不住大喊：「實在太神奇啦！」

世界排名59的科登在小組賽就爆冷力退第9的香港伍家朗，今在8強賽碰上淘汰球王桃田賢斗的黑馬許侊熙，科登首局最多取得8分領先，成功先馳得點，第2局也佔上風，終以直落2取勝，科登在強敵如雲的奧運男單舞台，鎖定一張珍貴的4強門票，也讓12歲就開始打羽球的他，賽後激動落淚。

「你相信我晉級了奧運4強賽嗎？這感覺太神奇了，」科登受訪時說道，「我相信連我的爸媽應該都沒有看這場比賽，他們已經很老了，我的職業生涯中，他們從沒看過我比賽，不是因為他們不愛我，我的哥哥會告訴他們我是輸還贏。」

科登在受訪時坦言，自己出生在貧窮的小國，瓜地馬拉羽球愛好者並不多，因對資源也很少，世界排名僅59名的34歲的老將透露，由於沒有多餘資源、國際賽成績也沒有那麼亮眼，他只能透過比賽轉播分析這些頂尖男單好手們來備戰。

不過他認為「只要用心打，所有選手都是一樣的」，因此即使接下來要前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），他也無所畏懼。外媒也盛讚他的在這次奧運黑馬經歷就像童話故事一樣夢幻，而安賽龍在受訪時表示自己非常尊敬對手科登，不過也霸氣表示他不會因此讓步，將會拿出自己最棒的表現來面對這位瓜國老將。

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