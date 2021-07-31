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東奧》不忍了！水谷隼曝光言語霸凌全文 準備反擊了

2021/07/31 16:20

水谷隼和伊藤美誠日前擊敗中國奪下桌球混雙金牌。（資料照，路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕奧運選手在社群媒體遭受言語霸凌問題再延燒，日本桌球混雙選手水谷隼，今天在推特公布被言語霸凌全文，並嚴正警告，「我會採取適當措施。」

水谷隼在推特分享一名網友惡質訊息連發的43秒影片，內容寫道，「你去死吧，快點消失，你惹人厭到上熱搜的地步，已讀了就快點回啊，廢物⋯⋯」等不堪內容。

水谷隼表示，「說完自己想說的話後，帳號好像就不見了，我會聯繫相關單位採取適當措施。」

水谷隼和伊藤美誠擊敗中國奪下桌球混雙金牌後，一直備受網路言語霸凌問題，他在28日就說，「某個國家一直傳來『去死吧，給我消失』的訊息，我已經完全免疫了，在我心中一絲傷害都不會造成。」

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