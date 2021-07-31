東奧羽球》BWF讚金廷「超級賽亞人」 釣出台灣男雙「楊肉盧」

印尼好手金廷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧羽球男單今進行8強賽，印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）激戰3局打敗丹麥名將安童森（Anders Antonsen），挺進4強，讓世界羽聯（BWF）在IG大讚，金廷比賽中精采的表現，宛如變身成日本動漫《七龍珠》的「超級賽亞人」。



身高170公分的金廷，今面對比他高出13公分的安童森，表現毫不遜色，屢屢化解對手殺球攻勢，尤其在決勝局，安童森先取得11：9進入技術暫停，金廷依然頂住壓力，靠著靈活步伐、積極進攻逆轉戰局，最終挺進4強，將與中國好手諶龍爭決賽門票。

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世界羽聯大讚金廷宛如「超級賽亞人」，貼文吊出台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯留言。（圖片截自IG）

金廷此役8強戰的精采表現，世界羽聯在IG貼文盛讚：「你有見證金廷的變身嗎？他化身成『超級賽亞人金廷』。」並將金廷贏下比賽的照片，合成出超級賽亞人的模樣，吸引許多網友留言稱讚。

值得一提的是，這篇貼文也釣出台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯留言，楊博涵寫下：「超級賽亞人模式」、盧敬堯則直呼：「太強太刺激了」，世界羽聯也回覆：「期待你們的變身！」

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