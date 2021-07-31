郭台銘提「政府給奧運金牌選手1億元」 段宜康：荒唐之至

鴻海集團創辦人郭台銘（右）指出，政府應給予奧運選手奬金「金牌1億元」；前立委段宜康（左）發文痛批，台灣獎金已是世界第三高，郭台銘所言「荒唐之至」。（資料照，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今（31日）在臉書指出，政府應給予奧運選手奬金「金牌1億元」，立刻引發社會大眾譁然，前立委段宜康更發文痛批，台灣獎金已是世界第3高，郭台銘所言「荒唐之至」。

郭台銘今在臉書表示，「我提議政府應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金」，郭認為，「政府應給予奧運選手奬金：金牌1億元、銀牌8000萬、銅牌5000萬、第4名2000萬；若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元」，郭說，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，「奬金是最實質的鼓勵」。

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對此，段宜康在臉書發文回擊，「相信郭台銘的說法是出於善意，但也荒唐之至。這是標準以為用高額花紅當誘餌，選手就會有好表現的偷懶心態。難道郭董事長推測林昀儒輸給樊振東，是因為嫌我們給奧運金牌得主的2000萬獎金不夠嗎？」台灣目前的獎金已是世界第3高，金牌2000萬獎金僅次於喬治亞的3778萬元、新加坡的2335萬元。

段宜康以南韓為例，金牌選手可得6720萬韓元（約新台幣164.5萬元）或每個月領100萬韓元（約新台幣2.4萬元），在台灣只要拿到第4名就有新台幣300萬元，金牌選手更可以選擇月領12.5萬元，如果比較台灣、南韓的國民年均所得，「韓國政府提供的奧運獎牌獎金，豈不更顯得小氣到極點了嗎？」

段宜康強調，郭台銘熟悉「投資」，而南韓各體育項目的選手，背後都是大企業贊助，有的贊助金額甚至達到新台幣數十億元以上，南韓隊伍連續在近幾屆奧運摘金奪銀，「韓國的大老板因此出來大喊要政府提高獎金了嗎？當然不是」，段宜康希望郭台銘能夠「見賢思齊」。

此外，也有不少網友在郭台銘貼文底下留言，反對他所提出的意見，網友們表示「1億獎金？太多了拉，畢竟國家資源有限」、「我覺得不該發給過多錦上添花的得獎獎金，我們的金牌獎金2000萬」、「郭董可以拋磚引玉，捐1億發展台灣體育，相信有更多大老闆願意跟著出錢」、「從喊口號就可窺見心理素質的層面」、「真的要扎根，不是給贏的人很多錢」、「郭董拿1億出來推動改善基層運動培訓，台灣的小選手才能有越來越好的運動環境」。

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