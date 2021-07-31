郭董拋金牌給1億 綠委：台灣已是全球第三高應提升整體培訓

民進黨立委王定宇。（記者簡惠茹翻攝）

〔記者簡惠茹／台北報導〕鴻海董事長郭台銘拋出台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，提議「政府」應給予奧運選手金牌1億元，若能打破奧運或世界紀錄，再加碼1億元。民進黨立委對此表示，台灣奧運獎金已經是全球第三高，當然贊成給選手更好的待遇，但不只是獎金，而是整體培訓過程都要提升，且蔡總統上任後體育經費已比國民黨政府大幅提升。

王定宇表示，郭董的提議既然是要花納稅人的錢，我們就要思考一下怎麼用才適當，我們當然贊成給選手更好的待遇，但是這不只是「獎金」，從訓練、集訓場地、生活協助、參賽規劃、生涯規劃等都要提升，所以公預算不會全部只押在獎金而已。

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王定宇指出，舉例來說，在各級學校聘用專任教練部分，2020年政府編列的經費已達1億1606萬元，2015年國民黨政府編列4071萬；2020年補助聘任641位專任教練，2015年是211名；專任運動教練，預算和員額都成長3倍左右。

王定宇說，蔡總統上任後，逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元，2015年編列是97.33億元，運動發展基金編列亦提高至2021年67.93億，2015年為23.94億元。

王定宇表示，民進黨政府為了備戰2020東京奧運以及2024年巴黎奧運，編列每年3億元的經費，推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，有最好的器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。

王定宇指出，獎金當然也很重要，但是本屆奧運獎金全球第三高是台灣，奧運奪金的獎助學金從過去的1200萬元提高為2000萬元，銀牌和銅牌維持700萬元和500萬元，第一高是喬治亞，祭出的金牌獎金多達新台幣3778萬元，第二高是新加坡，星國金牌得主獎金相當於新台幣2335萬元，銀牌得主將獲得約新台幣1182萬元，銅牌獎金約新台幣588萬元。

民進黨立委許智傑也指出，台灣奧運獎金已經是全世界前三名，其次，蔡總統上任後體育經費已大幅提升，包括國訓中心翻新、教練預算、黃金選手計畫等都是對體育的重視，感謝郭董為選手發聲，我們也期待民間也有更多力量投入體育界，公部門私部門一起為選手加油。

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