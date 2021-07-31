東奧前線》連敗兩陣未能奪牌 湯智鈞：巴黎奧運討回來！

湯智鈞。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣好手湯智鈞今天在東京奧運射箭男子個人賽4強賽，以2:6不敵義大利選手內斯波利（Mauro Nespoli），銅牌戰以3:7敗給日本奧運五朝元老、倫敦奧運射箭個人賽銀牌得主古川高晴，最終拿下第4名，已是我國奧運射箭男子個人賽最佳成績。

湯智鈞表示，滿開心可以在國際上獲得不錯成績，沒做好的地方，會在2024年巴黎奧運討回來。

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8強賽以6:4擊敗南韓名將金優鎮，晉級4強賽，湯智鈞說，把每一個對手都當作自己去面對，最大敵人還是自己，保持一個敢衝的心情去比賽。

跨過南韓名將這道門檻，面對四強賽和銅牌戰，湯智鈞認為，他是以輕鬆的心情去比賽，其實這兩場成績也不差，但對手就是比較厲害一點。

年僅20歲，湯智鈞已在奧運大舞台展現世界頂級水準，他說，年紀不是問題，不管參加什麼比賽，每一場都要當作最後一場在比，保持新鮮感，拿出好表現讓全世界看到。

東京奧運行收穫滿滿，湯智鈞指出，這次比賽比較清楚自己好和不好的地方，把好的地方繼續做好，提升到更好層次，至於好的地方是敢衝，敢做每一支箭的動作；不好的地方是什麼呢?他笑說:「是有時候不敢衝。」例如8強賽最後一支箭瞄很久才出箭，最終以8分箭絕殺南韓名將金優鎮，他笑稱是「人生最抖的一次。」

今天湯智鈞出賽4場，戰績2勝2敗，輸掉關鍵的4強賽和銅牌戰，他說，比賽當下很專心做動作，不會管對手射得怎麼樣，把自己做好，不管輸贏，至少自己是開心的，這樣就好。

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