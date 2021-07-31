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東奧網球》金滿貫夢碎後 球王喬帥連銅牌安慰獎都丟了

2021/07/31 17:01

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球賽事進入尾聲，塞爾維亞當今世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）昨爆冷單打4強慘遭大逆轉後，今又歷經3盤苦戰，仍以4：6、7：6（8：6）、3：6惜敗給西班牙老冤家布斯塔（Pablo Carreno Busta），「生涯金滿貫」提前夢碎之餘，頭號種子喬帥連銅牌安慰獎都丟了，只能寄望接下來混雙再拚銅牌。　

喬帥過往對決布斯塔，原挾4勝1負穩居上風，惟一敗仗還是去年美網16強誤擊線審被取消資格，之後因疫情延至10月的法網男單8強逆轉勝，但盤間要求防護人員按摩左臂，卻遭布斯塔狠酸「愛出怪招」，也引發各界熱議。已有心結的塞西雙雄，如今又狹路相逢，喬帥熱機稍慢，開賽第5局連掉4分遭破發，首盤拱手讓人；次盤兩人一路互保僵持不下，戰線拉入搶7，喬帥從0：1連得4分，雖又錯失領先，反被後勁十足對手超越，但球王5：6躲過賽末點，倒趕3分驚險扳回一城。

只是決勝盤喬帥又陷入亂流，錯失率先突破機會，第2局意外丟掉，讓布斯塔順勢擴大至4：1領先，並力保發球局不失，反觀喬帥始終未能回破，苦苦追趕下反撲不成，讓對手第5個賽末點關門，總計激戰2小時49分鐘飲恨。　

東奧「蠟燭兩頭燒」的喬帥，昨已苦吞單日2連敗，單打爆冷慘遭德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）3盤大逆轉，再度無緣集滿四大滿貫賽冠軍，外加奧運金牌的「生涯金滿貫」紀錄；混雙喬帥與女子搭檔史托揚諾維琪（NinaStojanovic）也不敵俄國奧會（ROC）組合，今銅牌戰對決澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）／皮爾斯（John Peers）。

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